الزادمة: سنوحد حرس المنشآت النفطية وسيتم توفير احتياجاته اللازمة

التقى نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة بآمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الجنوبية العميد محمد المقرحي.

واستعرض المقرحي احتياجات جهاز حرس المنشآت النفظية ومتطلباته اللازمة لتأدية مهامه في تأمين المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب التي تصل إلى الزاوية فضلا عن المستخدمين والعاملين.

وأشار المقرحي إلى ضعف التمويل والتسليح اللازمين لأداء مهامهم خاصة أن بعض المواقع غير مسلحة ويعملون فيها فقط على مهام الأمن الصناعي، ويستعينون بالقوات المساندة في ظل انقسام جهاز حرس المنشآت النفطية.

بدوره أكد الزادمة ضرورة حماية الحقول والموانئ النفطية وتقديم الدعم اللازم لما تشكله من أهمية بالغة في سبيل استقرار الوطن وتوفير الموارد المالية لدفع عجلة التنمية في شتى مجالات الحياة.

وأوضح الزادمة أن الانقسام الحالي في جهاز حرس المنشآت النفطية نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ووعد بتوحيد الجهاز والعمل على تلبية احتياجاتهم حتى يتسنى لهم أداء مهام عملهم على أكمل وجه.