بلدية بنغازي تشدد على ضرورة متابعة التسعيرة

العنوان-بنغازي

شدد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، على ضرورة استمرارية الرقابة والمتابعة المتعلقة بالتقيد التام بالتسعيرة اليومية الصادرة عن مراقبة الاقتصاد بنغازي، وجاء ذلك خلال لقاء مع رئيس فرع جهاز الحرس البلدي العقيد فرج العقوري.

ووجه بوجواري خلال اللقاء بأن تشمل الجولات الميدانية جميع محلات بيع الخضروات والفواكه في مختلف المناطق والأحياء السكنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الأمني لأفراد الجهاز ليتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه.

وتم اللقاء الذي عقد الخميس بحضور معاون رئيس الجهاز المقدم فرج الدرسي، ووكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي وفق بيان صادر عن بلدية بنغازي.

وأصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته إلى وكيل ديوان البلدية بتوفير احتياجات الحرس البلدي التي تفرضها طبيعة العمل والمتمثلة في صيانة بعض المركبات وتوفير الوقود والعديد من الاحتياجات الأخرى.

مؤكدا مجددا على أهمية استمرارية عمل الرقابة على تسعيرة الخضروات والفواكه وعدم توقفها وضبط المخالفين على أن يتم إحالة تقارير دورية في هذا الشأن.

يذكر أن المدن الليبية شهدت غلاء في أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه مع حلول شهر رمضان المبارك