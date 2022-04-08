الرفادي: ما يحدث من ارتفاع لأسعار الخضروات انعكاس طبيعي لغياب منظومة اقتصادية والانقسام المؤسسي

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي محمد الرفادي إن ما يحدث من ارتفاع لأسعار الخضروات انعكاس طبيعي لغياب منظومة اقتصادية واضحة وانقسام مؤسسي وعوامل سياسية متقلبة بين لحظة وأخرى.

الرفادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس، أوضح أن الأمر وصل لاحتكار القلة للسلع الأساسية، وهو ما يجعل الأسعار تحت تصرف الموردين وحدهم، وبالتالي لن يكون امام المستهلك بدائل غير الرضوخ لتلك الأسعار.

ولفت إلى أن تراكم السياسات والقرارات الاقتصادية الخاطئة التي تصعب الأوضاع المعيشية لشريحة المستهلكين الذين يعتمدون على المرتبات الحكومية.

وأشار إلى أنه ما يحدث من صراع دولي في مناطق أوكرانيا و روسيا عاملين أساسيين، الأول ارتفاع أسعار النفط الذي سوف يرفع معه سعر النقل وأيضًا رسوم العبور الدولية.

وتابع الرفادي تصريحه: “العامل الثاني انخفاض تدفق السلع الأساسية من الدول المصنعة أيضًا، كل ذلك سوف يؤثر على مستوى الأسعار التي لن تتوقف بل ترتفع مع صبيحة كل يوم ومع غياب أدوات الدولة الرقابية، فيكون التاجر والمورد أمام حل وحيد وهو تحميل هذا الارتفاع إلى المستهلك مباشرة”.

وبين أن الاقتصاد الليبي مشوه لدرجة تفوق الأوصاف، بل وصل الأمر إلى وجود فوارق سعرية بين مدينة وأخرى وبين شارع وشارع أيضًا.

وأكد أن الاقتصاد الليبي يعتمد على النفط فقط واستيراد كافة احتياجات المواطن من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعار الخضروات المنتجة محليًا والمستوردة من دول الجوار ارتفعت بين عشية وضحاها.

الرفادي شدد على أن ما تحتاجه ليبيا هو إدارة الاقتصاد من قبل اقتصاديين مدركين للسياسات وآثارها، سواء كانت نقدية أو مالية أو تجارية؛ لأن ما يحصل حاليًا عبارة عن عبث وتبديد وإهدار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية