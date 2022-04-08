الرقابة الإدارية تطالب الدبيبة بتسديد مكافآت مراكز العزل

أخبار ليبيا 24

طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس الحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف بتسديد مكافآت جميع العاملين في مراكز العزل.

وشدد رئيس الهيئة سليمان الشنطي على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لتسديد مكافآت جميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

يأتي ذلك في ظل الاستجابة للوقفة الاحتجاجية التي تمت من قبل بعض الأطقم الطبية والطبية المساعدة من العاملين بمراكز العزل والفلترة أمام مقر مجلس الوزراء منذ يومين.

ودعا الشنطي منظمي الوقفة الاحتجاجية وناقش مطالبهم، وتبين أن أهم مطلب متعلق بتأخر وزارة الصحة في صرف المكافآت المقررة. إلى جانب إشكاليات أخرى تواجههم في أداء أعمالهم.

وكلف الشنطي اللجنة العليا للطوارئ بالهيئة بإعداد موقف عاجل من إجراءات صرف المكافآت المقررة، وأسباب تأخر الصرف.