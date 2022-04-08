الوطنية لحقوق الإنسان: الأولى دعم المستشفيات بدلاً من استجلاب مصحات تونسية

انتقد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، تحديد حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية بالعيادات والمصحات، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية محمد الحويج.

وكتب حمزة على فيسبوك قائلًا: “الرعاية الصحية حق دستوري، جيوب الناس خاوية لم تعد قادرة علي دفع تكاليف المصحات الخاصة كان الأولى أن تقدم الحكومة خطة لدعم المستشفيات والعيادات العامة وتوفير احتياجاتها وزيادة مرتبات العاملين بها من أطباء وتمريض وفنيين والإنفاق على تطويرها وتدريب عناصرها وإقرار التأمين الصحي أولى و أفضل بكثير من استجلاب مصحات تونسية أو غيرها”.