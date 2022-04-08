باحثة اجتماعية: حكومة تصريف الأعمال شجعت الشباب على الزواج من دون معالجة أوضاعهم الاقتصادية

ليبيا – رأت الباحثة الاجتماعية حسنية الشيخ أن تعديل شروط التقدم لمنحة الزواج التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ليس كافيًا لمعالجة الآثار والانعكاسات السلبية لهذا المشروع، واصفة القرار بـ “غير المدروس”.

الشيخ وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قالت: إن الإعلان الفجائي جعل الشباب يتسابقون إلى الزواج والأسر تسرع لتزويج بناتها دون دراسة للقرار وآثاره، مضيفة: “تيقظ الجميع لمخاطر القرار عندما أقفلت المنظومة بعد شهر دون الإعلان عن قرب استئنافها، ما جعل الكثيرين من الشباب الذين كانوا على وشك عقد قرانهم يتراجعون”.

وأشارت الشيخ إلى أنّ الحكومة شجعت الشباب على الزواج من دون معالجة أوضاعهم الاقتصادية ويفترض أن يكون من بين شروط المنحة توفير دخل مناسب للزوجين للعيش، موضحة أنّ الآثار السلبية للمنحة ستتبين بعد سنوات عندما يعجز الزوجان عن توفير السكن ويواجهان مصاعب الحياة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية