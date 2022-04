شباب ليبيا يؤكدون ضرورة إيجاد مخرج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد 40 شابا وشابة من مختلف مناطق ليبيا أهمية إيجاد مخرج من الانسداد. الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات.

جاء ذلك خلال حوارهم مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز. التي قالت إنها أجرت ليلة أمس حواراً موسعاً مع قرابة أربعين شابة وشاب من مختلف مناطق ليبيا. أوجزت خلاله الأعمال التي قامت بها منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021.

1/5 Last night I held an extensive dialogue with a diverse group of approx 40 Libyan youth, during which I briefed them on my activities in my capacity as SASG since returning to Libya in Dec 2021. In particular,I elaborated on the UN’s efforts towards its current priority –> pic.twitter.com/SC9mCQYEyI

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 8, 2022