الزني يتفقد عدد من المشاريع الشبابية في المنشية والجميل

أجرى وزير الشباب بحكومة تصريف الأعمال فتح الله الزني جولة تفقدية رفقة عميدي بلديتي المنشية والجميل، للوقوف على سير تنفيذ عدد من المشاريع الشبابية في المنطقة الغربية.

هذا وتم تفقد عدد من مشاريع صيانة وتطوير فوجي كشاف الجميل والمنشية وإنشاء مقرات جمعيات بيوت الشباب والكشافة؛ دعمًا للنشاطات ضمن خطة عودة الحياة للمرافق الشبابية.

كما اطلع الزني على سير العمل بهذه المشاريع المهمة لشباب المنطقة ومنتسبي الحركات الوطنية للشباب وعدد من المقرات الممكن الاستفادة منها كمراكز شبابية متعددة الأغراض ومتابعة أوضاع البنية التحتية بمقر بيت شباب الجميل ونادي المستقبل والوقوف على احتياجاتهما والمشاكل التي تواجههما.

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