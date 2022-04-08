الصغير يقدم بلاغا للنائب العام ضد الطاهر السني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم الدبلوماسي السابق والمحامي حسن الصغير، بلاغا للنائب العام بازدواج جنسية مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني.

وقال الصغير في تدوينة له على صفحته على فيسبوك عنونها بـ بلاغ للنائب العام “الطاهر السني المعين من قبل الحكومة السابقة الغير دستورية. مزدوج الجنسية فهو يحمل بالإضافة للجنسبة الليبية الجنسية الأمريكية، اتخذ اليوم قرار منفرداً انحيازًا لمصلحة دولته الامريكية بالتصويت باسم دولة ليبيا. التي يمثلها بالمخالفة للتشريعات النافذة صوت لقرار من شأنه الاضرار بمصالح ليبيا وشعبها وإقحام الدولة الليبية في صراع بين المعسكرين الشرقي والغربي مما سيعرض ليبيا وسلطاتها كافة وشعبها لتبعات لا قبل لهم بها ولا ذنب لهم فيها هذه الافعال المجرمة قانوناً والتي تمثل في مجملها عدة جرائم وهي كالتالي :-

1- دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي .

2- التجنيد ضد دولة أجنبية أو اتيان أعمال عدوانية ضدها .

3- الارتشاء من الأجنبي .

4- خيانة شئون الدولة .

عليه أدعوكم بموجب اختصاصاتكم وباعتباركم المؤتمنين على الدعوى الجنائية. باستدعاء المعني ومقاضاته بموجب المواد 167 , 168 , 169 ، 183 من قانون العقوبات الليبي .