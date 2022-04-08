في أول تعليق بعد التصويت ضد روسيا.. الطاهر السني: القافلة تسير

خرج مندوب الحكومة منتهية الولاية لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، ليرد على الانتقادات الموجهة إليه بعد التصويت لصالح طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان الدولي.

واستعان السني في رده عبر “تويتر” بآية قرآنية: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

وقال: “في هذا الشهر المبارك أشكر كل من ساندنا ودعمنا خلال فترة غيابنا بسبب مرض الوالدَين والحمد الله على شفائهما”، وأردف: “من لا يخشى الحقائق -لا يخشى الأكاذيب- والقافلة تسير”.