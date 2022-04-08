منتقداً الحويج.. حمزة: الأولى دعم المستشفيات بدلاً من استجلاب مصحات تونسية

انتقد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، تحديد حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية بالعيادات والمصحات، من قبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج.

كتب حمزة على فيسبوك قائلًا: “ياسيادة الوزير الرعاية الصحية حق دستوري، جيوب الناس خاوية لم تعد قادرة علي دفع تكاليف المصحات الخاصة كان الأولى أن تقدم الحكومة خطة لدعم المستشفيات والعيادات العامة وتوفير احتياجاتها وزيادة مرتبات العاملين بها من أطباء وتمريض وفنيين والإنفاق على تطويرها وتدريب عناصرها واقرار التأمين الصحي أولى و أفضل بكثير من استجلاب مصحات تونسية أو غيرها”.