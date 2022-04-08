«الدفاع الروسية» تعلن إجلاء ليبيين من جنوب أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء 188 مواطنا من عدة دول من بينهم ليبيون من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا دون أن تحدد عددهم.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الجمعة أن «عسكريين من المنطقة العسكرية الجنوبية نظموا عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسورية وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا» حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.

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ونظم العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون عملية ركوب كل من رغب في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة في حافلات، وكذلك في قوافل سيارات خاصة، ثم قاموا بتأمينهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية.

وجرى تنفيذ عملية الإخلاء استجابة لطلبات السفارات الأجنبية للمساعدة في ضمان النقل الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلبات السكان المحليين المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.

وحتى منتصف مارس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إجلاء 1200 مواطن ليبي من أوكرانيا منذ بدا العملية العسكرية في أواخر فبراير الماضي. وبينما رفض عدد من الليبيين المقيمين في أوكرانيا مغادرة البلاد والعودة عبر طائرات الإجلاء، خصصت وزارة الخارجية خدمة اتصالات مجانية للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا الراغبين في الخروج منها.