الجرندي يؤكد لسفراء مجموعة السبع حرص بلاده على الاستقرار الليبي

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن استقرار ليبيا هو “مسؤولية جماعية”، لأن ارتداداته السلبية ستنعكس على المنطقة ككل عند تعثر محتمل للعملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي بسفراء مجموعة السّبع (G7)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الخميس في العاصمة تونس.

وتستضيف تونس محادثات المسار الدستوري التي تقودها البعثة الأممية، برئاسة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، والتي عقدت أولى جولاتها مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة الشهر الفائت.

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