أكثر من 11 مليون إصابة بكورونا في أفريقيا.. وليبيا في المرتبة الخامسة

قال موقع allafrica إن عدد الحالات التراكمية المؤكدة لإصابات فيروس كورونا، بلغت بحلول 8 أبريل 2022، في 55 دولة أفريقية 11،435،999 حالة، بينما تم إعطاء أكثر من 273،178،717 جرعة لقاح في جميع أنحاء القارة.

وتصدرت جنوب أفريقيا من حيث عدد الحالات المبلغ عنها بـ 3،728،689 حالة، توفي منهم 100،075 شخصًا. وجاءت المغرب بالمرتبة الثانية بـ 1،163،806 حالة، ثم تونس 1،037،358 حالة، ومصر 509،177 حالة، وليبيا 501،738 حالة، ثم إثيوبيا بـ 469،979 حالة.

كما بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها في القارة الأفريقية 252،199 وتعافى 9،619،252 شخصًا، حسب ما ذكره الموقع بناء على إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض في مختلف دول القارة.

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