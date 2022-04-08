تأكيد إيطالي ألماني على أهمية استقرار ليبيا

أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي، على أهمية الاستقرار الليبي بالنسبة للمنطقة الأوروبية.

جاء ذلك في اتصال أجراه سيكوي مع وزير الخارجية الألماني أندرياس ميكايليس، ناقشا خلاله عدداً من القضايا الثنائية والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا وليبيا وأمن الطاقة، حسب ما جاء في تغريدة لسيكوي على حسابه الرسمي.

وسبق أن أكد سيكوي الأسبوع الفائت في مكالمة مع وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونن، على التزام بلاده بدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.

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