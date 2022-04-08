نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء و الطاقات المتجددة ووزير الأشغال العامة يجرون زيارة تفقدية لمشروع محطة طبرق الغازية

وأصدر نائب رئيس الحكومة الليبية تعليماته بضرورة الاسراع بربط الوحدة الاولى بقدرة 185 ميجاوات على الشبكة العامة بأقصى تقدير نهاية شهر مايو القادم حتى تُسهم بشكل كبير في إستقرار الشبكة قبل دخول فصل الصيف والتقليل من طرح الاحمال .

ومن خلال هذه الزيارة تفقد الوزراء مرافق المحطة التي تنفذها شركة ميتكا ( METKA ) وباشراف الاستشاري (اسيسكو) واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير دائرة مشروعات الانتاج بالشركة العامة للكهرباء عن مراحل تنفيذ الاعمال في المحطة.

كما اكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري علي ضرورة توفير جميع الامكانيات للموظفين بالمحطة وإنهاء كافة العراقيل والمشاكل حتى يتم الانتهاء من المشروع حسب الخطة الموضوعة وجدولها الزمني المحدد.