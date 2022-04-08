وزارة الدفاع الروسية تُعلن إجلاء مواطنين ليبيين من جنوب أوكرانيا

موسكو 08 أبريل 2022 (وال)– أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 188 مواطنا من عدة دول بينهم ليبيون من مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا إلى روسيا دون أن تحدد عددهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن “عسكريين من المنطقة العسكرية الجنوبية نظموا عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسورية وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

وجرى تنفيذ عملية الإخلاء استجابة لطلبات السفارات الأجنبية للمساعدة في ضمان النقل الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلبات السكان المحليين المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.

وفي منتصف مارس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إجلاء 1200 مواطن ليبي من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في أواخر فبراير الماضي.

ورفض عدد من الليبيين المقيمين في أوكرانيا مغادرة البلاد والعودة عبر طائرات الإجلاء، وخصصت وزارة الخارجية خدمة اتصالات مجانية للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا الراغبين في الخروج منها. (وال)

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