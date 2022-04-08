رئيس البرلمان المغربي يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية المتوسطية ويبحث أوضاع ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي الذي تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية، للاتحاد من أجل المتوسط برئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، وبحضور نائبة الرئيس بينا بيسيرنو، والعديد من المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين، وتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا المتوسطية في مقدمتها الوضع الأمني في منطقة الساحل، وعملية السلام في ليبيا.

جاء ذلك على هامش احتفال تسلم العلمي الرئاسة، حيث قدم بصفته الرئيس الجديد لهذه الجمعية البرلمانية المتوسطية، الأولويات السياسية للرئاسة المغربية، بالإضافة إلى جدول أنشطتها التي تهدف إلى المساهمة في تزويد الاتحاد بحلول التنمية المستدامة؛ التي تؤثر بشكل مباشر على آلاف الأشخاص.