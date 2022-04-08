ليبيا على جدول لقاءات وزراء دفاع إيطاليا وبريطانيا وتركيا بأسطنبول

ذكرت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الوزير لورينزو غويريني، سيعقد سلسلة من اللقاءات في اسطنبول مع نظيريه التركي خلوصي أكار، والبريطاني بن والاس.

و وفق ما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء... فمن المقرر أن يعقد الوزراء قمة ثلاثية تعقب لقاءاتهم الثنائية لمناقشة الإجراءات الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا ومنطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط،

وسيناقش الوزراء ايضآ تطورات الأوضاع في أوكرانيا إلى جانب مهمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العراق، والتي ستتولى قيادتها إيطاليا خلال المدة القادمة.

وفي سياق آخر ،التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل الأربعاءا الماضي ، حيث بحثا تطورات الأوضاع في عدد من دول العالم ومن بينها ليبيا، في ظل قلق إيطالي من استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا.