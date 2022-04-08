أمن طرابلس: ضبط والدين بتهمة تعنيف وإيذاء ابنهم

العنوان – طرابلس

أكدت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة طريق المطار ألقى القبض على والدين قاما بتعنيف ابنهم.

وأوضحت المديرية أنه بعد ورود بلاغ من داخل مصحة النفط مفاده وجود طفل يدعى “ر.أ.ا.ا” متعرض للضرب والتعذيب من قبل والديه.

وأفادت أن فريق التحقيق انتقل للمصحة للوقوف على حالة الطفل حيث وجد الطفل المذكور بغرفة الإنعاش يعاني صعوبة التنفس وشاحب الوجه.

وذكرت المديرية أن فريق التحقيق رصد أيضًا أن الطفل يعاني من تصلب الأطراف وبارد الجسم ولديه هبوط في نسبة السكر وفقر الدم ومتعرض لعدة جروح ولديه كدمات في الظهر والأرجل والأذن.

وأضافت أنه بالاستفسار عنه أفاد رجال الأمن بالمصحة بأن الطفل دخل للمصحة بتاريخ 20-3-2022 والذين قاموا بجلبه والديه، من خارج مدينة طرابلس مكان إقامتهم وحصول الواقعة .

تابعت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية القانونية حيال الواقعة وبالانتقال للمصحة مرة أخرى وبوجود عمته أفادت بأن أبن شقيقها يتعرض دائما للتعذيب من قبل والدته في الأغلب بواسطة عصا خشبية وأنبوب مياه وكي بالنار أحيانا.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه تم التأكيد بعد سماع أقواله بأنه تعرض للتعذيب من قبل والديه حيث تم استدعاء والد الطفل المدعو ” أ.ا.أ.ا ” مواليد 1973 وأيضا والدته التى تدعى ” ف.ا.م.أ ” مواليد 1983م حيث تم الاستدلال معهم داخل المركز بتهمة إساءة معاملة أفراد الأسرة والضرب.

وأكدت المديرية أنه اتخدت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي بدورها أودعتهم السجن.