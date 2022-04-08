وليامز تشدد على دور الشباب في دعم استقرار ليبيا

شددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل أكثر استقراراً في ليبيا، مشيرة إلى أن الجيل الحالي من الشباب شهد ويلات حروب جمة وقلاقل سياسية وانقسامات في المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي موسع أجرته وليامز، الجمعة، مع قرابة أربعين شابة وشاباً من مختلف مناطق ليبيا، عبر الواقع الافتراضي، حيث استعرضت الأعمال التي قامت بها في مهمتها الحالية منذ عودتها إلى ليبيا في ديسمبر 2021.

من جانبهم أكد الشباب المشاركون في الحوار “على ضرورة الوفاء بالالتزامات بغية تفعيل مصالحة وطنية حقيقية، والحث على الشمولية وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني”، وفق بيان وليامز.

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