وزير الخارجية التونسي يؤكد أن استقرار ليبيا مسؤولية جماعية

تونس 08 أبريل 2022 (وال)- أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن أي تعثر محتمل للعملية السياسية في ليبيا؛ ستكون له ارتدادات سلبية على المنطقة ككل في صورة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس سفراء مجموعة السّبع (G7)، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وأضاف البيان أن الجرندي شدد خلال اللقاء على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية.

كما تطرق الجرندي إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر؛ حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. (وال)

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