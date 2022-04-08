القطراني يصدر تعليماته بربط الوحدة الأولى في محطة طبرق بالشبكة العامة نهاية مايو

أخبارليبيا24

أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني. تعليماته بضرورة الإسراع بربط الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية على الشبكة العامة نهاية مايو المقبل.

وأكد القطراني. خلال زيارة تفقدية لمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميجاوات. أن دخول الوحدة يُسهم بشكل كبير في استقرار الشبكة قبل دخول فصل الصيف والتقليل من طرح الأحمال.

ومن جهته. أفاد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري. بضرورة توفير جميع الإمكانيات للموظفين بالمحطة.

وشدد البدري. على ضرورة إنهاء كافة العراقيل والمشاكل حتى يتم الانتهاء من المشروع حسب الخطة الموضوعة وجدولها الزمني المحدد.

وتفقد القطراني ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال ووزير الكهرباء المحطة التي تنفذها شركة ميتكا (METKA ) وبإشراف الاستشاري (اسيسكو).

واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير دائرة مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء. عن مراحل تنفيذ الأعمال في المحطة.