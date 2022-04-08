المستشار صالح للسفير الأمريكي: القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية وسندعم المسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث تم بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

المستشار عقيلة صالح، وخلال المكالمة الهاتفية، مع نورلاند، أكد على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأن القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية، مشددا بأن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي أن بلاده تحترم ارادة الليبيين، مثمناً جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد.