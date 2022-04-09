عودة الإنتاج المائي للنهر الصناعي لمعدلاته الطبيعية

أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة الإنتاج المائي للمعدلات الطبيعية، بعد استقرار التيار الكهربائي وصيانة العطل في أحد المحطات التابعة لشركة الكهرباء.

وأوضح الجهاز في منشور، الجمعة، أن الفريق الفني التابع للشركة العامة للكهرباء المتواجد بالحقول تمكن من صيانة العطل الذي أصاب أحد المحطات الكهربائية التابعة للشركة، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل تسير بشكل طبيعي ومعدلات الإنتاج في الارتفاع.

وكان الجهاز قد أفاد بحدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، مما سبب في توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل، وحدوث نقص في إمدادات المياه بمناطق الاستهلاك.

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