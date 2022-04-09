بعد رحلة علاجية: موسى الكوني يعود إلى العاصمة طرابلس

طرابلس 08 أبريل 2022 (وال)- علمت وكالة الأنباء الليبية أن النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني؛ سيصل خلال الساعات القادمة إلى العاصمة طرابلس، بعد رحلة علاجية استمرت أكثر من شهر ونصف.

وذكرت مصادر مقربة من الكوني لـ (وال)؛ أن النائب الكوني سيصل إلى مطار معتييقة الدولي قادما من العاصمة الإسبانية مدريد رفقة النائب بالرئاسي عبد الله اللافي.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التوصية الطبية بضرورة بقاء الكوني في فترة نقاهة لاستكمال ومتابعة علاجه، إلا أنه أصر على العودة لأرض الوطن. (وال)

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