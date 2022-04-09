المصرف الليبي الخارجي يبحث مع الشركة العالمية للملاحة آليات التعاون المشترك

ناقش رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للملاحة ” نضال بابا ” مع رئيس لجنة ادارة المصرف الليبي الخارجي “محمد الضراط ” سبل التعاون في مجالات الاستثمار المشترك.

كما بحث الاجتماع طرق تطوير وتوسيع نشاط الشركة وبحث الطرق التي تساعدها في الحصول على التمويل اللازم للدخول في مجال النقل البحري.

ويجدر الاشارة الى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي ادارة الشركة لتطوير وتوسيع نشاطها وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد.

وقد حضر الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي بالمصرف الليبي الخارجي في العاصمة طرابلس ، عضو مجلس ادارة الشركة ورئيس لجنة الاستثمار ” فتحي الدلعوب “.