القطراني يتفقد محطة طبرق الغازية

العنوان – طبرق

تفقد نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، لمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميجاوات.

وتفقد القطراني خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الاشغال العامة نصر شرح البال ووزير الكهرباء عوض البدري المحطة التي تنفذها شركة ميتكا ( METKA ) وباشراف الاستشاري (اسيسكو).

وأصدر نائب رئيس الحكومة تعليماته بضرورة الإسراع بربط الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية على الشبكة العامة نهاية مايو القادم.

وأكد القطراني أن دخول الوحدة يُسهم بشكل كبير في استقرار الشبكة قبل دخول فصل الصيف والتقليل من طرح الأحمال.

ومن جانبه، قال وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري. بضرورة توفير جميع الإمكانيات للموظفين بالمحطة.

وأكد البدري على ضرورة إنهاء كافة العراقيل والمشاكل حتى يتم الانتهاء من المشروع حسب الخطة الموضوعة وجدولها الزمني المحدد.