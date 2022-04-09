بلدية زليتن تتعاون مع مكافحة الأمراض للحد من عدوى الليشمانيا

تابع فريق مكلف من المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع عضو المجلس البلدي زليتن ومسؤول ملف الصحة ومدير الإصحاح البيئي بالبلدية، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زليتن، الأوضاع الصحية في البلدية وضواحيها.

تمحورت المتابعة على تخريط ومسح أماكن وجود القوارض الناقلة لمرض اللشمانيا المعدي داخل البلدية، فيما رشح عن الاجتماع بالخصوص رصد المواقع وكتابة تقرير بالخصوص وإحالته لمركز مكافحة الأمراض.

وأقر المجتمعون وضع آلية لتدريب العناصر الوطنية لمتابعة الشركات الخاصة، ووضع برنامج توعوي للمناطق التي يوجد بها قوارض تتسبب في نقل الأمراض والأوبئة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد نوه في وقت سابق من العام الجاري بعدم وجود أي لقاحات أو أدوية لمنع عدوى الليشمانيا، وأفضل طريقة للمسافرين أو المُقيمين بالأماكن الريفية لمنع إصابتهم بالداء هي حماية أنفسهم منَّ لدغات ذبابة الرمل- وفقاً لإعلان تحذيري أورده المركز على منصته الإلكترونية.

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