وزير الموارد المائية يخاطب مؤسسات المياه بعدم التعامل مع الحكومة المنتهية

طالب وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية محمد عبد الكريم دومة عدد امن المؤسسات ذات العلاقة بوزارته بعدم التعامل مع حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وخاطب الوزير كل من جهاز النهر الصناعي والشركة العامة لتحلية المياه والشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومكتب الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية.

يذكر ان وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا قد خاطبوا العديد من المؤسسات والشركات الوطنية التابعة لهم بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة وعدم تنفيذ أي قرارات لها بعد سحب الثقة منه وتكليف حكومة جديدة من قبل البرلمان.