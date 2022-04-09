وزارة الدفاع الروسية تعلن إجلاء ليبيين من جنوب أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة ،عن إجلاء 188 مواطنا من عدة دول من بينهم ليبيون من مقاطعة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى روسيا دون أن تحدد عددهم.

وجاء في بيان الوزارة أن «عسكريين من المنطقة العسكرية الجنوبية نظموا عملية نقل آمنة لـ 188 مواطنا من روسيا ومولدوفا ومصر وسورية وليبيا وأذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا من مقاطعة خيرسون بأوكرانيا إلى أراضي روسيا» وفقآ لوكالة «تاس» الروسية.

ويذكر أنه نظم العسكريون الروس في الساحة المركزية لمدينة خيرسون عملية ركوب كل من رغب في مغادرة مناطق العملية العسكرية الخاصة في حافلات، وكذلك في قوافل سيارات خاصة، ثم قاموا بتأمينهم عند الانتقال إلى الأراضي الروسية.

وقد جرى تنفيذ عملية الإخلاء استجابة لطلبات السفارات الأجنبية للمساعدة في ضمان النقل الآمن لمواطنيها من أراضي أوكرانيا، وكذلك بناء على طلبات السكان المحليين المقدمة إلى مكتب القائد العسكري الروسي في خيرسون.

ومن الجدير بذكره ، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية وحتى منتصف مارس الماضي قد عملت على اجلاء 1200 مواطن ليبي من أوكرانيا منذ بدا العملية العسكرية في أواخر فبراير الماضي. وبينما رفض عدد من الليبيين المقيمين في أوكرانيا مغادرة البلاد والعودة عبر طائرات الإجلاء،

ويشار الى انه قد خصصت وزارة الخارجية خدمة اتصالات مجانية للمواطنين المتواجدين في أوكرانيا الراغبين في الخروج منها.