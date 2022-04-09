عقيلة صالح يؤكد رفضه للتدخل الخارجي ويتمسك بالحل الليبي

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدم القبول بما أسماه التدخل الخارجي في قرارات مجلس النواب، مشدداً على أن القرار سيكون “ليبي ليبي” دون إملاءات خارجية.

وأضاف عقيلة صالح في مكالمة هاتفية مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، أن مجلس النواب سيكون داعماً للمسار الدستوري وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر.

يُذكر أن عقيلة صالح رفض تسمية أعضاء لجنة الحوار التي ستتعامل مع نظيرتها المِشكّلة من المجلس الأعلى للدولة، بشأن التوافق على القاعدة الدستورية وتعديل القوانين الانتخابية، وفق مبادرة أممية أطلقتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

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