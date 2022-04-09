وزارة الداخلية تلغي قرارات الندب والإعارة لمنتسبيها ممن مر عليهم أكثر من سنة

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، قراراً بإلغاء قرارات الندب والإعارة لمُنتسبيها من الذين مر عليهم أكثر من سنة.

وطالبت الوزارة في قرارها: من رؤساء الهيئات الأجهزة والمصالح والادارات العامة ومدراء الأمن والمكاتب وما في حكمها تزويدنا بكشف يتضمن اسماء ورتب من صدرت بحقهم قرارات ندب وإعارة أو رسائل تكليف داخل وزارة الداخلية وخارجها مع بيان رقم القرار وتاريخ صدوره على أن توافي بالمطلوب في موعد أقصاه 28 أبريل.

كما جاء في القرار: ان قرارات الندب والإعارة والتكليفات إلى خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر من سنة تلغى، كذلك إلغاء القرارات التي لم تصدر عن وزير الداخلية مع إبلاع منسوبيكم ممن يعنيهم الأمر بضرورة الالتحاق بجهات أعمالهم الأصلية وإلا ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بتطبيق المادة 128 من قانون هيئة الشرطة.