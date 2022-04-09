الهنقاري: عقيله اتفق مع السايح على تزوير الانتخابات لصالحه مقابل «رئاسة الحكومة»

تكهن محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بوجود اتفاق بين عقيله صالح رئيس مجلس النواب، وعماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، يقوم على منح عقيله الفوز بالانتخابات مقابل تكليف السائح برئاسة الحكومة، على حد قوله.

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” استغرب المقربين من الفاسد عقيله صالح إصراره علي الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،طبعا هذا الخبر لا يصدقه العامة منا بسبب تمسك النرجسي عقيله بالسلطة”، على حد تعبيره.

وزعم:” لكن ينجلي هذا الاستغراب عند الكشف عن العلاقة السرية بين عقيله وعماد السايح، رئيس مفوضية الانتخابات العليا ووعد عقيلة السائح بتسميته رئيسا للحكومة مقابل فوز عقليه في الانتخابات الرئاسية بالتلاعب بنتائج التصويت من خلال التحكم في المنظومة الالكترونية” .

وتابع الهنقاري:” ليس بالغريب على عقيله صالح التزوير والتدليس فهو محترف”.