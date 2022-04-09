الخارجية الإيطالية والألمانية: استقرار ليبيا مهم بالنسبة للمنطقة الأوروبية

في اتصال أجراه الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكوي، مع وزير الخارجية الألماني أندرياس ميكايليس،

أكد من خلاله سيكوي، على أهمية الاستقرار الليبي بالنسبة للمنطقة الأوروبية.

و بحسب ما جاء في تغريدة لسيكوي على حسابه الرسمي. فقد ناقشا خلال الاتصال، عدداً من القضايا الثنائية والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في أوكرانيا وليبيا وأمن الطاقة،

ويجدر الاشارة الى أن سيكوي قد أكد الأسبوع الفائت في مكالمة مع وزير الدولة الفنلندي ماتي أنتونن، على التزام بلاده بدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت مظلة الأمم المتحدة.