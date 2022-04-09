«القطراني» يتفقد محطة طبرق الغازية ويشدد على ضرورة إنهاء العراقيل التي تواجه المشروع

زار نائب رئيس الحكومة الليبية ” علي القطراني “، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس ” عوض البدري ” ووزير الاشغال العامة ، و” نصر شرح البال “، الجمعة، مشروع (محطة طبرق الغازية الاستعجالي بقدرة إنتاجية 740 ميجاوات ).

أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية، تعليماته بضرورة الإسراع بربط الوحدة الاولى بقدرة 185 ميجاوات على الشبكة العامة بأقصى تقدير نهاية شهر مايو المقبل، حتى تُسهم بشكل كبير في استقرار الشبكة قبل دخول فصل الصيف والتقليل من طرح الأحمال.

ومن خلال هذه الزيارة، تفقد الوزراء مرافق المحطة التي تنفذها شركة ميتكا ( METKA ) وبإشراف الاستشاري (اسيسكو) واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير دائرة مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عن مراحل تنفيذ الاعمال في المحطة.

كما أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ضرورة توفير جميع الإمكانيات للموظفين بالمحطة وإنهاء كافة العراقيل والمشاكل حتى يتم الانتهاء من المشروع حسب الخطة الموضوعة وجدولها الزمني المحدد.