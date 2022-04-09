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مساء اليوم.. النهر الصناعي يتوقع عودة الإنتاج إلى أقصي معدلاته بمنظومة “الحساونة –سهل الجفارة”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

توقع جهاز النهر الصناعي منظومة “الحساونة – سهل الجفارة” عودة الإنتاج إلى أقصى معدلات المتاحة في المنظومة مساء اليوم السبت.

وأشار الجهاز في بيان له إلى استقرار تغذية الحقول والآبار بالتيار الكهربائي مساء أمس الجمعة، وبدء زيادة معدلات وتدفق المياه بمساري المنظومة وخط ترهونة – بوزيان بشكل تدريجي.

وكان قد أعلن الجهاز الثلاثاء الماضي عن حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة “الحساونة- سهل الجفارة” مما أدى إلى توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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