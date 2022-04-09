بلدية اجدابيا: سنضرب بيد من حديد لكل من يرفع الأسعار

أكدت بلدية اجدابيا والأجهزة الأمنية ولجنة متابعة الأسعار بالبلدية على ضرورة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه، استغلال المواطن أو اخفاء السلع ورفع الأسعار والمضاربة بها.

جاء ذلك في بيان عبر حساب البلدية على موقع فيسبوك ..

ودعت البلدية في بيانها ، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحاول تأجيج الرأي العام أو استغلال المواطن البسيط وفرض الأسعار المرتفعة.

وناشدت المواطنين بالتعاون من خلال التبليغ من خلال التواصل مع الحرس البلدي والاجهزة الامنية او عبر بريد صفحـة البلدية عن اي محل يقوم برفع الأسعار أو اي مخبز لم يلتزم بالشروط ومواعيد العمل.

كما أثنت البلدية على جهود الأجهزة الامنية التي هبت لضبط المخالفين . وأشادت في بيانها بإصحاب المخابز الملتزمين بالضوابط الموضوعة والمواطنين المتعاونين مع الحملة.