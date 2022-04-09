الاثنين.. اجتماع أوروبي يبحث الوضع في ليبيا

العنوان-بروكسل

قالت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” أن مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سيبحث الوضع في ليبيا، خلال اجتماع الاثنين المقبل تستضيفه بروكسل.

وسيتناول الاجتماع أيضا حسب “آكي” آخر المستجدات بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، وقضايا متعلقة بمالي وليبيا واليمن.

وسيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الآراء حول البوابة العالمية، وهي الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وتعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق ذاته، ستنعقد قمة أوروبية استثنائية يومي 30 و31 من شهر مايو المقبل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر، إن جدول أعمال القمة سيستعرض على وجه الخصوص قضايا الدفاع والطاقة وأوكرانيا.