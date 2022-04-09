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عقيله صالح لـ«نورلاند»: لن نقبل بالتدخل في قراراتنا أو الاستجابة للإملاءات الخارجية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، الجمعة، مكالمة هاتفية، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بحثا فيها تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد عقيله، خلال المكالمة الهاتفية، مع السفير، عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأن القرار سيكون ليبي ليبي دون إملاءات خارجية، مشددا على أن مجلس النواب سيكون داعما للمسار الدستوري وفقا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

ومن جانبه، أكد السفير الأمريكي، أن بلاده تحترم إرادة الليبيين، مثمناً جهود رئيس مجلس النواب الساعية لاستقرار البلاد.

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صحيفة الساعة 24

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