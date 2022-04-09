سحب بيضة كيندر من الأسواق العالمية بسبب السالمونيلا والمحال التجارية في ليبيا تخفض سعرها

العنوان-طرابلس

أصيب حوالي 57 شخصاً في بريطانيا، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم كيندر سربرايز.

وقالت وكالة معايير الغذاء إن دفعات من هذه الشوكولاتة-البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة.

ونصحت الناس بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات والتي يتراوح تاريخ انتهاء صلاحية استهلاكها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

وقالت شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا.

وأضافت الشركة “نحن نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث”.

ولم تتلق الجهات المسؤولة بريطانيا أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.

وقالت هيئة الخدمات المالية إن فيريرو سحبت المنتجات طواعية كإجراء احترازي، وأضافت أنها لم تتلق أي شكاوى.

وأضافت أن الشركة تعمل عن كثب مع سلطات سلامة الأغذية لتحديد السبب الدقيق لتفشي المرض.

وفي الدول العربية حذرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية من احتمال تلوث بعض من منتجات شوكولا “كيندر”، المصنعة في بلجيكا، ببكتيريا السالمونيلا، ودعت لتجنب استهلاكها.

من جانبها أعلنت الإمارات العربية المتحدة بسحب منتج شوكولاتة كيندر سربرايز من الأسواق بعد تفشي حالات سالمونيلا.

أما في ليبيا فأكد مراسل صحيفة العنوان أن عددا من المحال التجارية قامت بتخفيض أسعار شوكولاتة كيندر سربرايز بدل التخلص منها كبقية الدول التي سجلت إصابة بـ سالمونيلا.