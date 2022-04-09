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الوضع الليبي على طاولة اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين القادم

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

من المقرر أن، يبحث مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الوضع في ليبيا، وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد الإثنين المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

 ووفقآ لاخر الأخبار التى ذكرتها وكالة ” آكي ” الإيطالية بهذا الشأن ، فقد ذكرت أن الاجتماع سيتناول أيضا آخر المستجدات بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، وقضايا متعلقة بمالي وليبيا واليمن.

وسيتبادل رؤساء الدبلوماسية الأوروبيين الآراء حول البوابة العالمية، وهي الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتعزيز الروابط الذكية والنظيفة والآمنة في القطاعات الرقمية والطاقة والنقل، وأيضآ تعزيز أنظمة الصحة والتعليم والبحث في جميع أنحاء العالم.

 

الوسوم

العاصمة البلجيكية بروكسل الوضع في ليبيا مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي وكالة آكي الإيطالية

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صحيفة الساعة 24

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