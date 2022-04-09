النائب العام يأمر بضبط رئيس «الليبية للموانئ» لبيعه أرض مملوكة للشركة بـ25 مليون دينار

أمر النائب العام، الصديق الصور، بضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ لبيعه أرض مملوكة للشركة بـ25 مليون دينار.

وأوضح بيان النائب العام، أن المتهم استغل منصبه لإبرام عقد بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها (37) هكتارًا، تستغلها الشركة في تخزين المواد والآلات في مدينة بنغازي.

ولفت بيان النائب العام، إلى أن المتهم تصرف في عدد آخر من أصول الشركة الليبية للموانئ

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت تصرف المتهم في أرض مملوكة للدولة وليست من مشتملات أصول الشركة.

وأوضح النائب العام، أن الشركة الليبية للموانئ تقف سلطاتها في شأن هذا الأصل عند حدود عقد الانتفاع المبرم مع مصلحة أملاك الدولة.

وتابع بيان النائب العام:” لا توجد صفة تجيز للمتهم التصرف في قطعة الأرض تصرفاً يفضي إلى نقل الملكية أو أن يتصرف في بعض أصول الشركة”.

ونوه مكتب النائب العام، بأنه تم وقف أعمال الإزالة التي مارستها الشركة التي كانت طرفًا في عقد البيع وتسليمها العقار للشركة الليبية للموانئ.

وشدد النائب العام، على أنه تم إعادة الأصول التي تم التصرف فيها إلى حيازة الشركة الليبية للموانئ.