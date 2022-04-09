سفير الولايات المتحدة يتحدث عن نهاية مأزق السلطة التنفيذية في ليبيا

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية في ليبيا.

وقال نورلاند خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الجمعة بينما تتكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية، نود أن نوضّح أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ القضية الأكثر أهمية في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات بحسب بيان لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وأضاف نورلاند أنه مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

وبين نورلاند أنه حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأردف نورلاند وقال السفير نورلاند: نحن نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب. ونحن ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات.

وناقش رئيس مجلس النواب وسفير الولايات المتحدة الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.