نورلاند: الأولوية لدينا في ليبيا التوصل لإجماع سياسي على الانتخابات

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن بلاده تعمل مع الأطراف الفاعلة الرئيسة في المشهد الليبي من أجل ضمان استمرار استقرار الأوضاع، مشددًا على أن واشنطن ترى حتمية التوصل إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى مرحلة إجراء الانتخابات.

جاء ذلك بعدما أجرى “نورلاند” مباحثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال مكالمة هاتفية، تناولت الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.

وأشار إلى أن الحوار تطرق إلى الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، وإنما لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب.

وأضاف السفير الأمريكي: نحن ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات، خاصة في ظل اتضاح نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية.

وأردف “نورلاند”: مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو؛ بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية.

واختتم بالقول: حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة”.

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