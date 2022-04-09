فؤاد: التردد لا ينفع وعلى حكومة الدبيبة إقالة «صنع الله»  

دعا محمد فؤاد، الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المسلمين المقيم في إيطاليا، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى إقالة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، وقال إن: التردد لاينفع، وإقالة صنع الله من قبل الحكومة هو إجراء سيادى وخصوصًا أنه مكلف فقط.

أضاف فؤاد على فيسبوك: “من الصعب أن يغلق حفتر النفط فى ظل أزمة أوكرانيا، وعلى العموم يجب ألا ننسى دور فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، الذى سلم الجفرة والحقول والجنوب لحفتر والذى سن سنة عدم تحويل أموال النفط للمركزى، ولاننسى ايضا دور من أوقف عملية الشروق و من بارك احتلال حفتر للجنوب” وفق تعبيره.