الكوني: أشكر كل من أحاطني بالرعاية وأنقذ حياتي

أعرب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني عن امتنانه لمن دعموه ودعوا له خلال رحلة علاجه في إسبانيا، وذلك في أول تصريح عقب إجراء جراحة الشهر الماضي.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: اليوم السبت، : «فوق كل وجع اكتسح الصدر، كان البُعد عن الوطن وجعًا بإطلاق. كنت أصلي لله أن يمكّني من تقبيل ترابه ولو لمرة، وأن أنسلخ بلقائه عن كل ألم، وأن ليبيا علاج وشفاء». وأضاف: «كان ودكم ودعاؤكم يصلني سندًا وزادًا من نور، وإني أشكر للجميع ذلك، وأخص به من أحاطني برعاية وجراحة في إسبانيا، وقد أنقذوا حياتي»، ولم يذكر الكوني نوع الجراحة التي أجراها.

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وغاب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني طوال الأشهر القليلة الماضية عن المشهد السياسي الليبي، ما أثار عديد التساؤلات حول أسباب غيابه.

وفي 26 مارس الماضي، زار عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي العاصمة الإسبانية للاطمئنان على صحة الكوني، بعدما أجرى عملية جراحية في إحدى مصحاتها، إثر إصابته بوعكة صحية. وقال مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» إن اللافي مثَّل المجلس في هذه الزيارة، وأن الكوني غادر المصحة، بعد تعافيه.