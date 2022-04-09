بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 09 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 09 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبياً على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم علي المناطق الساحلية مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(22-28)مْ وتسجل علي ابونجيم (30) مْ , وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي بعض المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر السحب هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي المناطق الساحلية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(20- 26)مْ ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (30) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب .

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين(31-38)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35- 38)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:43).