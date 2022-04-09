رغبة جزائرية في إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرص بلاده على تنظيم انتخابات وصفها بالنظيفة، معتبرًا أنها خطوة مهمة لحل الأزمة في ليبيا، إلى جانب التشديد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا وعدم التأثير في جهود الليبيين عبر التدخل الخارجي في شؤونهم.

وترغب الجزائر في إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، حيث رأى تبون خلال لقائه وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في الجزائر؛ أهمية إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة من أجل استقرار ليبيا والمنطقة.

وأشارت المنقوش إلى أنها ناقشت مع الرئيس تبون كيفية معالجة الأزمة في ليبيا بالصبر والعمل مع المسؤولين الجزائريين لبلورة حل، لافتة إلى أن الرئيس الجزائري يدعم، بشكل لا مشروط، حكومة الوحدة في مساعيها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

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