الارصاد: امطار متفرقة اليوم.. والحرارة تسجل انخفاضا جديدا غداً

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 09/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة نسبيا هذا اليوم علي مناطق الشمال مع تكاثر للسحب متوسطة الإرتفاع من حين لأخر مع احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي بعض المناطق .

ووفقا للتقرير تكون الأجواء صيفية بمشيئة الله على مناطق الوسط والجنوب هذا اليوم ويوم الغد مع بقاء الرياح نشطة السرعة نسبياً مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم علي مناطق الشمال مابين ( 22 – 27 ) مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد ، بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 30 – 38 ) مْ . والله اعــــــــــــلم.